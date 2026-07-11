Кейт Миддлтон вручил трофей Уимблдона чемпионке Носковой

Кейт Миддлтон вручила чемпионский трофей Уимблдона чешской теннисистке Линде Носковой. Церемония награждения прошла по традиции сразу после женского финала. Принцесса Уэльская как покровительница Всеанглийского теннисного клуба ежегодно участвует в этом событии.
Финал Уимблдона-2026 получился чисто чешским и выдался очень упорным. Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову в трёх сетах — 6:2, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.
Победа принесла Носковой первый титул на турнирах Большого шлема во взрослой карьере.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Пушкарева одержала победу в финале юниорского Уимблдонского турнира.