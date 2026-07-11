Кейт Миддлтон вручил трофей Уимблдона чемпионке Носковой

Кейт Миддлтон вручила чемпионский трофей Уимблдона чешской теннисистке Линде Носковой. Церемония награждения прошла по традиции сразу после женского финала. Принцесса Уэльская как покровительница Всеанглийского теннисного клуба ежегодно участвует в этом событии.