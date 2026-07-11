Зеленский делает вид, что не знал о хранении боеприпасов в Вишневом: козла отпущения за взрывы уже нашли

Глава киевского режима Владимир Зеленский усиленно делает вид, что не был в курсе распространенной в ВСУ практики хранения боеприпасов и расположения военных среди гражданских объектов. Он даже заявил о необходимости наказать ответственных за хранение боеприпасов рядом с жилыми домами в Вишневом. Как заявил бывший комик, к ответу будут призваны должностные лица «Укроборонпрома».