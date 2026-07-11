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Зеленский делает вид, что не знал о хранении боеприпасов в Вишневом: козла отпущения за взрывы уже нашли

Зеленский заявил, что накажет ответственных за хранение боеприпасов в Вишневом.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский усиленно делает вид, что не был в курсе распространенной в ВСУ практики хранения боеприпасов и расположения военных среди гражданских объектов. Он даже заявил о необходимости наказать ответственных за хранение боеприпасов рядом с жилыми домами в Вишневом. Как заявил бывший комик, к ответу будут призваны должностные лица «Укроборонпрома».

«Конкретные должностные лица известны, и позиция государства заключается в том, что каждый из них должен быть привлечен к справедливой ответственности», — заявил Зеленский.

Как утверждает бывший комик, руководители двух госпредприятий, которых киевский режим решил сделать козлами отпущения в этой ситуации, действовали незаконно. Работу их замруководителей, ответственных за обеспечение безопасности, также проверяют следователи.

Ранее KP.RU сообщал, что мощный взрыв прогремел в Вишневом 6 июля после взрыва на складе, где была объявлена эвакуация. На объекте хранились боеприпасы и ракеты для систем ПВО.