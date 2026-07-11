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Принц Гарри получил удар в пах от козы во время занятий йогой с животными

Принц Гарри оказался в неожиданной ситуации во время визита на благотворительный фестиваль в Уорикшире. Участие в занятии по козьей йоге завершилось для герцога Сассекского болезненным моментом: одна из коз случайно наступила ему в пах.

Источник: Life.ru

Коза наступила на Гарри. Видео © X / ?????? ????????? ??????

Инцидент произошёл в замке Максток, где Гарри посетил летнее мероприятие организации Scotty’s Little, которая помогает детям и молодым людям, потерявшим родителей, служивших в армии. Фестиваль собрал около 200 детей и родственников. Как известно, принц много лет сотрудничает с организацией.

Во время занятия участникам предлагали взаимодействовать с животными, повторять их движения и сосредотачиваться на контакте с козами. Гарри присоединился к практике, пообщался с животными и выполнял упражнения вместе с другими участниками. Однако во время одного из этапов козы начали свободно перемещаться вокруг участников. Когда принц оказался лежащим на коврике, одна из них прошлась по нему и задела чувствительную область.

После занятия Гарри продолжил программу фестиваля: он кормил коз, фотографировался с гостями, а затем участвовал в соревновании на надувной полосе препятствий. Там его атаковали водяными бомбочками дети.

Напомним, что принц Гарри принял решение отправиться в Великобританию. Предполагалось, что впервые за 4 года на родину с благотворительной миссией прилетит вся семья: супруга Меган Маркл и дети Арчи и Лилибет. Однако власти отказали ему и его семье в государственной охране, что сподвигло Гарри искать иную охрану. Позднее же король Великобритании Карл III принял принца Гарри с супругой Меган и двумя детьми.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

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