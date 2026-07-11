Принц Гарри получил удар в пах от козы во время занятий йогой с животными

Во время занятия участникам предлагали взаимодействовать с животными, повторять их движения и сосредотачиваться на контакте с козами. Гарри присоединился к практике, пообщался с животными и выполнял упражнения вместе с другими участниками. Однако во время одного из этапов козы начали свободно перемещаться вокруг участников. Когда принц оказался лежащим на коврике, одна из них прошлась по нему и задела чувствительную область.