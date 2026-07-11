Командир 155-й бригады ВСУ сбежал из части и пропал, власти начали поиски

В оперативном командовании «Север» подтвердили, что также были инициированы расследования по событиям с участием военнослужащих части. Речь идет об инциденте, в ходе которого 28 июня в Киевской области похитили двух братьев. Тела погибших уже найдены, по делу были задержаны девять военнослужащих 155-й бригады.