Командир 155-й бригады ВСУ сбежал из части и пропал, власти начали поиски

Командир 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Станислав Лучанов покинул часть, из-за чего теперь его разыскивают правоохранители. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в местных СМИ.
В оперативном командовании «Север» подтвердили, что также были инициированы расследования по событиям с участием военнослужащих части. Речь идет об инциденте, в ходе которого 28 июня в Киевской области похитили двух братьев. Тела погибших уже найдены, по делу были задержаны девять военнослужащих 155-й бригады.
Бойцы, которые стали подозреваемыми по делу, на данный момент отстранены от исполнения служебных обязанностей. Командование заявило, что оказывает помощь и содействие следствию, а также готово дать ему всю необходимую информацию, передает Lenta.ru.
В январе под Черниговом украинские правоохранители также задержали двух дезертировавших военных украинской армии и их подельницу, которые занимались заказными поджогами.
Кроме того, в декабре 2025 года бойцы 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ решили дезертировать почти в полном составе. Об этом сообщили в российских силовых структурах.