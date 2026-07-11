Перекупщика с 1,6 т бензина задержали в Ростовской области

На прошлой неделе в Краснодаре задержали двух ростовчан в возрасте 21 и 22 лет, которые планировали продать тысячу литров бензина по завышенной цене. По данным полиции, молодые люди купили топливо на АЗС в Ростовской области, оптового заказчика из Краснодара они нашли в мессенджере.