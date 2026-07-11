Перекупщика с 1,6 т бензина задержали в Ростовской области

В Ростовской области задержали 50-летнего жителя Краснодарского края, перевозившего 1,6 т бензина для перепродажи в ЛНР и ДНР. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.
Мужчину задержали в Матвеево-Курганском районе. Полицейские обнаружили восемь бочек бензина в его фургоне Ford Transit, который не оборудован под перевозку опасных грузов.
По данным МВД, мужчина собирался перепродать топливо по завышенной цене жителям ЛНР и ДНР.
Как объяснил сам задержанный, он в течении недели по согласованию с операторами АЗС закупал бензин на заправках в Краснодаре и Горячем ключе. Топливо мужчина заливал в металлические бочки объемом 200 л, несоответствующих требованиям ГОСТ по пожарной безопасности.
Найденный бензин сотрудники полиции изъяли и поместили на спецстоянку. Задержанного привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки опасных грузов (ст. 12.21.2 КоАП). МВД также намерено привлечь к ответственности должностных лиц АЗС.
На прошлой неделе в Краснодаре задержали двух ростовчан в возрасте 21 и 22 лет, которые планировали продать тысячу литров бензина по завышенной цене. По данным полиции, молодые люди купили топливо на АЗС в Ростовской области, оптового заказчика из Краснодара они нашли в мессенджере.
По подсчетам РБК, полные или частичные меры контроля продажи топлива затронули около 80 российских регионов. Президент Владимир Путин 28 июня заявил, что проблемы с обеспечением топливом автомобилистов и бизнеса сохраняются, и поручил принять системные меры для стабилизации рынка.
По словам вице-премьера Александра Новака, к дефициту на топливном рынке России привели «прилеты» по нефтеперерабатывающим заводам.
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