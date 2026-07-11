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Кайл Снайдер взял реванш: Садулаев проиграл в дебюте и получил травму

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев неудачно стартовал в американской лиге Real American Freestyle (RAF).

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев неудачно стартовал в американской лиге Real American Freestyle (RAF). В своём первом поединке в новом промоушене он уступил американцу Кайлу Снайдеру. Встреча прошла в Тбилиси, и на кону стоял чемпионский пояс RAF в полутяжёлом весе.

Итоговый счёт — 5:4 в пользу Снайдера. По ходу схватки Садулаев получил травму, что, вероятно, повлияло на ход борьбы. До этого соперники встречались четыре раза, и теперь статистика личных встреч изменилась: россиянин ведёт со счётом 3:2.

Для 30-летнего Садулаева этот бой стал первым после подписания контракта с RAF в январе. Тогда глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал переход «не совсем правильной историей». В ответ на это Садулаев заявлял, что уверен в своём решении и чувствует поддержку соотечественников, но при этом приоритетом для него остаются официальные внутренние и международные старты.

На турнире также выступил Арман Царукян, занимающий вторую строчку рейтинга UFC в лёгком весе. Российско-армянский боец уверенно победил представителя Казахстана Куата Хамитова со счётом 11:0.

За плечами Садулаева — два олимпийских золота, шесть титулов чемпиона мира и шесть чемпионств Европы. Его соперник, 30-летний Снайдер, также является олимпийским чемпионом и четырёхкратным победителем мировых первенств.

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