Кайл Снайдер взял реванш: Садулаев проиграл в дебюте и получил травму

Для 30-летнего Садулаева этот бой стал первым после подписания контракта с RAF в январе. Тогда глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал переход «не совсем правильной историей». В ответ на это Садулаев заявлял, что уверен в своём решении и чувствует поддержку соотечественников, но при этом приоритетом для него остаются официальные внутренние и международные старты.