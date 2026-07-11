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В кардиоцентре в Родниках месячному ребёнку сделали операцию на открытом сердце

Мальчик родился с критическим комбинированным пороком.

Врачи кардиоцентра в Родниках прооперировали месячного ребёнка с критическим комбинированным пороком сердца. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Мальчику провели операцию с искусственным кровообращением на 28-й день жизни. Хирургическое вмешательство длилось три часа, за это время врачи выполнили радикальную коррекцию порока.

После операции ребёнок восстанавливался в отделении реанимации под наблюдением детских кардиологов и реаниматологов. На выписку из центра приехала вся семья. Сейчас малыш чувствует себя хорошо. Его мама назвала этот день вторым рождением сына.

В Региональном перинатальном центре 8 июня на свет появились сразу две двойни.