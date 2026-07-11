Калининградка Радышева взяла бронзу первенства Европы по борьбе U-20 второй год подряд

Воспитанница Александра Подобедова выступала в весовой категории до 62 кг. В квалификации она уверенно победила польку Надю Кося со счётом 10:0 за 2 минуты 40 секунд. В следующем раунде Радышева уступила будущей чемпионке Рузанне Маммадовой из Азербайджана (0:4), но попала в утешительные схватки. В первой из них калининградка со счётом 9:0 разгромила испанку Гарсиэлу Гауденсия Энинго Асаму. Бронзовый матч против венгерки Барбары Багер стал драматичным. Проигрывая 6:8 за 23 секунды до финиша, Радышева провела бросок на 4 балла, а затем добавила ещё одно очко — 11:8.