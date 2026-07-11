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Родителям объяснили, как подавленные эмоции влияют на детей

Психолог Ишмакова: подавленные эмоции у ребенка могут проявляться тревогой.

Источник: Комсомольская правда

Подавленные эмоции у ребенка могут проявляться тревогой, он отодвигает свои желания, чувства и мнение на второй план. Об этом aif.ru рассказала психолог Ника Ишмакова.

По ее словам, такие дети привыкают ориентироваться не на себя, а на реакцию окружающих.

«Задача осознанного родительства заключается не в том, чтобы “отшлифовать” ребенка до состояния идеального, послушного объекта, а в том, чтобы помочь ему сохранить целостность», — сказала она.

Специалист указала, что важно донести ребенку, что его любят не за достижения, не за «удобство» и не за отсутствие проблем, а просто за сам факт его существования.

RT сообщил, что природа шопоголизма не в любви к вещам, а в необходимой человеку дофаминовой подпитке. За страстью к покупкам вещей может стоять попытка заткнуть эмоциональную пустоту, снять тревогу либо обрести иллюзию контроля над жизнью.