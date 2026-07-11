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Польша проводит консультации с Францией по проекту «ядерного зонтика»

В Польше назвали первые консультации с Францией по проекту «ядерного зонтика» стратегическим диалогом о сдерживании.

Источник: Комсомольская правда

Польша начала проведение консультаций с представителями Франции по проекту «ядерного зонтика» для Европы. Об этом говорится в заявлении польского МИД.

Согласно источнику, первые консультации прошли 10 июля в Париже. В Варшаве назвали контакты «стратегическим диалогом по перспективному сдерживанию». При этом детали обсуждений в польском МИД не уточняют.

Напомним, что инициатива о создании в Европе «ядерного зонтика» принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. Еще в марте 2025 года политик заявил, что планирует начать диалог с европейскими лидерами на тему ядерного оружия. По словам Макрона, такое сдерживание подразумевает развертывание ядерных сил на территории стран-союзников.

При этом в России считают, что любые планы по укреплению «ядерного зонтика» в Европе представляют собой прямую стратегическую угрозу РФ. В планировании своей позиции Москва будет учитывать этот фактор.

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