Польша проводит консультации с Францией по проекту «ядерного зонтика»

Напомним, что инициатива о создании в Европе «ядерного зонтика» принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. Еще в марте 2025 года политик заявил, что планирует начать диалог с европейскими лидерами на тему ядерного оружия. По словам Макрона, такое сдерживание подразумевает развертывание ядерных сил на территории стран-союзников.