Польша проводит консультации с Францией по проекту «ядерного зонтика»

Польша начала проведение консультаций с представителями Франции по проекту «ядерного зонтика» для Европы. Об этом говорится в заявлении польского МИД.
Согласно источнику, первые консультации прошли 10 июля в Париже. В Варшаве назвали контакты «стратегическим диалогом по перспективному сдерживанию». При этом детали обсуждений в польском МИД не уточняют.
Напомним, что инициатива о создании в Европе «ядерного зонтика» принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. Еще в марте 2025 года политик заявил, что планирует начать диалог с европейскими лидерами на тему ядерного оружия. По словам Макрона, такое сдерживание подразумевает развертывание ядерных сил на территории стран-союзников.
При этом в России считают, что любые планы по укреплению «ядерного зонтика» в Европе представляют собой прямую стратегическую угрозу РФ. В планировании своей позиции Москва будет учитывать этот фактор.