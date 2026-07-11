Глава МИД Венгрии Орбан: Будапешт настроен на прагматичные отношения с Москвой

Венгрия планирует развивать прагматичные отношения с Россией. Об этом в субботу, 11 июля, заявила министр иностранных дел республики Анита Орбан в интервью Corriere della Sera.
— Россия благодаря своему географическому положению, размерам и историческому контексту остается важной страной в Европе и будет таковой всегда, — высказалась она.
Журналисты также задали дипломату вопрос о поставках оружия на Украину. Орбан в свою очередь подчеркнула неизменность позиции венгерского правительства.
— Венгерский электорат дал нам мандат не на отправку оружия, а на оказание помощи иными способами: через гуманитарные инициативы и санкции, — цитирует главу МИД Венгрии издание.
При этом днем ранее в Будапеште состоялся митинг против премьера Петера Мадьяра, который внес в парламент проект поправки, предусматривающей отстранение от должности президента Тамаша Шуйока.
Ранее экс-президент Янош Адер утверждал, что действия Мадьяра могут создать опасный прецедент с непредсказуемыми последствиями и потенциально приведут к «холодной гражданской войне».