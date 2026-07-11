Кейт Миддлтон вручила трофей чешке Носковой на Уимблдоне-2026

Кейт Миддлтон является покровителем Всеанглийского клуба с 2016 года, когда этот статус передала ей королева Елизавета II. С тех пор принцесса ежегодно участвует в церемонии награждения победителей Уимблдона. В 2024—2025 годах она посещала турнир реже из-за лечения онкологического заболевания, однако в январе 2025 года объявила о ремиссии. В этом году она вернулась к полноценному графику, посетив матчи Уимблдона уже не только в финальные выходные, но и в ранних раундах.