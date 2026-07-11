Кейт Миддлтон вручила трофей чешке Носковой на Уимблдоне-2026

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, покровительница Всеанглийского теннисного клуба, вручила трофей победительнице женского Уимблдонского турнира 2026 года. Им стала 22-летняя чешка Линда Носкова, обыгравшая в финале свою соотечественницу Каролину Мухову.
Финальный матч, продлившийся 2 часа 26 минут, завершился со счётом 6:2, 5:7, 6:3 в пользу Носковой. Для чешской теннисистки этот титул стал первым в карьере на турнирах Большого шлема.
Кейт Миддлтон ежегодно принимает участие в церемонии награждения победителей Уимблдона. Появление принцессы на трибунах и её участие в финальном матче стали традицией.
Кейт Миддлтон является покровителем Всеанглийского клуба с 2016 года, когда этот статус передала ей королева Елизавета II. С тех пор принцесса ежегодно участвует в церемонии награждения победителей Уимблдона. В 2024—2025 годах она посещала турнир реже из-за лечения онкологического заболевания, однако в январе 2025 года объявила о ремиссии. В этом году она вернулась к полноценному графику, посетив матчи Уимблдона уже не только в финальные выходные, но и в ранних раундах.
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