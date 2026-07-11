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Движение трамваев на Бауманской улице осуществляется штатно после задымления вагона

«Трансмашхолдинг» проведет внеплановую проверку всех трамвайных вагонов этой серии.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Движение трамваев на Бауманской улице осуществляется в штатном режиме после задымления на крыше вагона маршрута №Т2. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Движение трамваев на Бауманской улице осуществляется штатно. Ранее, в районе остановки “Басманный Двор”, произошло задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту №Т2. Пострадавших нет. Водитель сработал четко по инструкции: оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров», — отмечается в сообщении.

Как добавили там, городские службы оперативно устранили задымление, после чего вагон был убран с линии, а движение — восстановлено в максимально короткие сроки.

«Все трамваи этой модели обслуживаются по контракту жизненного цикла. Ситуация под контролем, производитель (АО “Трансмашхолдинг”) уже разбирается по данному случаю и проведет внеплановую проверку всех трамвайных вагонов этой серии. Важные технологические узлы трамвая не затронуты», — уточнили в департаменте транспорта.

Там также подчеркнули, что производитель несет ответственность перед Московским метрополитеном за текущее состояние вагонов. Перед выходом на линию трамвай прошел все предусмотренные проверки и обслуживание.

Ранее сообщалось, что задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту №Т2, произошло около 21:40 мск на Бауманской улице в районе остановки «Басманный двор».