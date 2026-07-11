Движение трамваев на Бауманской улице осуществляется штатно после задымления вагона

«Все трамваи этой модели обслуживаются по контракту жизненного цикла. Ситуация под контролем, производитель (АО “Трансмашхолдинг”) уже разбирается по данному случаю и проведет внеплановую проверку всех трамвайных вагонов этой серии. Важные технологические узлы трамвая не затронуты», — уточнили в департаменте транспорта.