Движение трамваев на Бауманской улице осуществляется штатно после задымления вагона

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Движение трамваев на Бауманской улице осуществляется в штатном режиме после задымления на крыше вагона маршрута №Т2. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
«Движение трамваев на Бауманской улице осуществляется штатно. Ранее, в районе остановки “Басманный Двор”, произошло задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту №Т2. Пострадавших нет. Водитель сработал четко по инструкции: оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров», — отмечается в сообщении.
Как добавили там, городские службы оперативно устранили задымление, после чего вагон был убран с линии, а движение — восстановлено в максимально короткие сроки.
«Все трамваи этой модели обслуживаются по контракту жизненного цикла. Ситуация под контролем, производитель (АО “Трансмашхолдинг”) уже разбирается по данному случаю и проведет внеплановую проверку всех трамвайных вагонов этой серии. Важные технологические узлы трамвая не затронуты», — уточнили в департаменте транспорта.
Там также подчеркнули, что производитель несет ответственность перед Московским метрополитеном за текущее состояние вагонов. Перед выходом на линию трамвай прошел все предусмотренные проверки и обслуживание.
Ранее сообщалось, что задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту №Т2, произошло около 21:40 мск на Бауманской улице в районе остановки «Басманный двор».