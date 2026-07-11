В Новгородской области над восстановлением энергоснабжения работают 25 бригад

«11 июля в результате неблагоприятных погодных условий — сильного ливня и шквалистого ветра — часть потребителей Новгородской области осталась без электроснабжения. Энергетики незамедлительно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ. Привлечено 25 бригад в составе 87 человек и 28 единиц спецтехники», — отмечается в сообщении.