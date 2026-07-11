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В Новгородской области над восстановлением энергоснабжения работают 25 бригад

Мероприятия по устранению последствий стихии будут продолжаться до полного подключения всех потребителей.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты 25 бригад проводят работы по восстановлению электроснабжения после сильного ливня и шквалистого ветра, обрушившихся на Новгородскую область 11 июля. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

«11 июля в результате неблагоприятных погодных условий — сильного ливня и шквалистого ветра — часть потребителей Новгородской области осталась без электроснабжения. Энергетики незамедлительно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ. Привлечено 25 бригад в составе 87 человек и 28 единиц спецтехники», — отмечается в сообщении.

Мероприятия по устранению последствий стихии будут продолжаться до полного подключения всех потребителей, добавили в Минэнерго.