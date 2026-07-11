Российский боксёр завоевал континентальный пояс WBA в супертяжёлом весе

Российский супертяжеловес Артём Сусленков одержал самую значимую победу в карьере, нокаутировав британца Джо Джойса в главном бою турнира IBA.PRO 19. Поединок завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.
Соперником 30-летнего россиянина был опытный британский боксёр, имеющий за плечами 16 побед и ранее владевший статусом временного чемпиона мира по версии WBO. Для Джойса это поражение стало пятым в карьере.
Благодаря этой победе Сусленков завоевал континентальный титул Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в супертяжёлом весе. Его профессиональный рекорд теперь составляет 15 побед без единого поражения.
Ранее мы писали: Сусленков пообещал нокаутировать Джо Джойса в Москве.
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