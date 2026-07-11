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Фицо: Участники саммита НАТО в Анкаре проявляли интерес к диалогу с Россией

Фицо заявил, что Словакия поддерживает возобновление контактов между Россией и Европой.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые участники саммита НАТО в Анкаре проявляли интерес к возобновлению диалога с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Для меня принципиально важным стало то, что многие страны НАТО проявили интерес к (необходимости — прим. ред.) вести диалог с Россией», — сообщил он в социальных сетях.

Фицо подчеркнул, что он приветствует и поддерживает возобновление контактов с Москвой. Словакия, по словам политика, выступает за сотрудничество Европы с Россией. Фицо также напомнил, что республика не намерена участвовать в инициативе НАТО о предоставлении пакета военной помощи для Украины в размере 70 млрд евро.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, саммит НАТО в Анкаре не помог сгладить конфликтные ситуации между странами-членами альянса. Дипломат подчеркнула, что встреча обнажила раскол в объединении.

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