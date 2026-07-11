Фицо: Участники саммита НАТО в Анкаре проявляли интерес к диалогу с Россией

Фицо подчеркнул, что он приветствует и поддерживает возобновление контактов с Москвой. Словакия, по словам политика, выступает за сотрудничество Европы с Россией. Фицо также напомнил, что республика не намерена участвовать в инициативе НАТО о предоставлении пакета военной помощи для Украины в размере 70 млрд евро.