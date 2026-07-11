Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом разместили около жилых домов

До этого Зеленский потребовал от СБУ и Главного управления разведки провести тщательный анализ событий, которые произошли в городе Вишневое. Он назвал ситуацию в населенном пункте тяжелой и добавил, что после удара ВС России на объекте наблюдалась вторичная детонация боеприпасов.