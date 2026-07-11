Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом разместили около жилых домов

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской области, где произошел взрыв, находился около жилых домов.
— Были подробные доклады по ситуации в городе Вишневое — после взрыва на складах и пожара, — заявил он в вечернем видеообращении в Telegram-канале.
Глава Украины добавил, что руководители двух структур «Укроборонпрома» разместили склад в населенном пункте возле жилого сектора якобы вопреки инструкциям, передает РИА Новости.
До этого Зеленский потребовал от СБУ и Главного управления разведки провести тщательный анализ событий, которые произошли в городе Вишневое. Он назвал ситуацию в населенном пункте тяжелой и добавил, что после удара ВС России на объекте наблюдалась вторичная детонация боеприпасов.
Ранее также стало известно, что ВСУ оставили в Константиновке несколько сотен тел военных. О том, что российские бойцы освободили город, стало известно 3 июля. Президент РФ Владимир Путин назвал отличным результатом действия ВС России. По его словам, противник создал в районе глубоко эшелонированную систему обороны.