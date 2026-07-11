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Стали известны худшие напитки для охлаждения в жару

Нарколог Тюрин: холодные вино и пиво в жару способны усилить перегрев.

Источник: Комсомольская правда

В жару привычка охлаждаться алкоголем может быть смертельно опасной. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил нарколог Андрей Тюрин.

«Холодное пиво или вино не помогут утолить жажду и легче перенести жару. Однако сочетание высокой температуры воздуха и этилового спирта наносит двойной удар по организму, из-за чего любители охладиться подобным образом запросто могут оказаться в реанимации», — предупредил врач.

Он отметил, что в жару употребление спиртного нарушает терморегуляцию организма. Мозг под воздействием алкоголя перестает адекватно оценивать температуру тела и человек может не чувствовать перегрева вплоть до теплового удара.

RT сообщил, что тепловой удар представляет угрозу для жизни. В жару прежде всего наступает тепловое истощение с головокружением, тошнотой, сильной головной болью. Затем может наступить стадия теплового удара.