Стали известны худшие напитки для охлаждения в жару

«Холодное пиво или вино не помогут утолить жажду и легче перенести жару. Однако сочетание высокой температуры воздуха и этилового спирта наносит двойной удар по организму, из-за чего любители охладиться подобным образом запросто могут оказаться в реанимации», — предупредил врач.