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Провизор объяснила, как безопасно принимать лекарства

Важно принимать лекарства в соответствии с инструкцией.

Источник: Комсомольская правда

Принимать лекарства следует правильно, чтобы избежать проблем со здоровьем. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила провизор Наталья Тимохина.

Она отметила, что нужно запивать препараты 100−200 мл обычной негазированной воды. При этом заменять ее на чай, кофе, молоко или соки не стоит, потому что некоторые напитки влияют на всасывание таблеток и изменяют их действие, пояснила специалист.

По ее словам, важно принимать лекарства в соответствии с инструкцией. И если в ней указано «натощак», это значит, что желудок должен быть практически пустым, «во время еды» — непосредственно в процессе, а «после еды» — в течение 30 минут после завершения приема пищи.

360.ru предупредил, что некоторые препараты из домашней аптечки могут ухудшать способность управлять автомобилем. К ним относятся сосудосуживающие капли для носа, антигистаминные препараты первого поколения и седативные средства.