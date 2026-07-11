Российский футболист Иосифов продолжит карьеру в испанском «Спортинге»

Российский полузащитник Никита Иосифов близок к переходу в хихонский «Спортинг», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. Об этом сообщило испанское издание El Comercio. В конце июня футболист завершил сотрудничество со словенским «Целе».
Минувший сезон 25-летний игрок провел весьма результативно. Во всех турнирах он принял участие в 52 матчах, отметившись 16 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Вместе с «Целе» Иосифов завоевал чемпионский титул Словении, а с 12 голами стал лучшим бомбардиром национального первенства.
До переезда в Словению россиянин уже выступал в Испании, защищая цвета «Вильярреала», «Мирандеса» и «Кастельона». Иосифов является воспитанником московского «Локомотива» и теперь может вновь продолжить карьеру в испанском футболе.
Ранее бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин вернулся в РФ из Германии после прохождения лечения от онкологического заболевания.