Российский футболист Иосифов продолжит карьеру в испанском «Спортинге»

Минувший сезон 25-летний игрок провел весьма результативно. Во всех турнирах он принял участие в 52 матчах, отметившись 16 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Вместе с «Целе» Иосифов завоевал чемпионский титул Словении, а с 12 голами стал лучшим бомбардиром национального первенства.