Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше освистали партию Качиньского во время траурных мероприятий

Партию Качиньского освистали на церемонии памяти жертв Волынской резни.

Источник: Комсомольская правда

Делегацию крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским освистали во время траурных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни. Об этом сообщает РИА Новости.

На мероприятие собрались десятки тысяч человек и почтили память погибших, состоялось богослужение, после чего было зачитано обращение президента Польши Кароля Навроцкого. Затем представители политических партий и общественных организаций начали возлагать венки.

Когда ведущий объявил о выходе делегации депутатов Сейма от партии «Право и справедливость», собравшиеся встретили их свистом и выкриками с оскорблениями в адрес партии и Качиньского. Часть выкриков содержала нецензурную лексику.

Политик известен своими ксенофобскими заявлениями и поступками, а польская прокуратура ранее предпринимала попытки привлечь его к уголовной ответственности по ряду эпизодов.

Ранее KP.RU сообщал, что конфликт между Варшавой и Киевом обострился после того, как Владимир Зеленский объявил о внесении законопроекта об Украинском национальном пантеоне, принял участие в перезахоронении одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоил подразделению ВСУ имя «Героев УПА*».

* — организация, признанная экстремистской и террористической, запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше