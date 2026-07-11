В Польше освистали партию Качиньского во время траурных мероприятий

Делегацию крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским освистали во время траурных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни. Об этом сообщает РИА Новости.
На мероприятие собрались десятки тысяч человек и почтили память погибших, состоялось богослужение, после чего было зачитано обращение президента Польши Кароля Навроцкого. Затем представители политических партий и общественных организаций начали возлагать венки.
Когда ведущий объявил о выходе делегации депутатов Сейма от партии «Право и справедливость», собравшиеся встретили их свистом и выкриками с оскорблениями в адрес партии и Качиньского. Часть выкриков содержала нецензурную лексику.
Политик известен своими ксенофобскими заявлениями и поступками, а польская прокуратура ранее предпринимала попытки привлечь его к уголовной ответственности по ряду эпизодов.
Ранее KP.RU сообщал, что конфликт между Варшавой и Киевом обострился после того, как Владимир Зеленский объявил о внесении законопроекта об Украинском национальном пантеоне, принял участие в перезахоронении одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоил подразделению ВСУ имя «Героев УПА*».
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