Сотрудники Xinhua и ТАСС посетили фестиваль моды в Плесе

Фестиваль моды «Льняная палитра» проходит в Ивановской области с 2005 года, в 2016 году он получил статус «Национальное событие года». Праздник нацелен на популяризацию национальных традиций в ткани, одежде и аксессуарах. В рамках фестиваля проходят конкурсные показы коллекций, мастер-классы, встречи с представителями модной индустрии, завершается фестиваль большим гала-показом. В 2024 году фестивалю присвоили имя модельера Зайцева.