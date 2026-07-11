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Сотрудники Xinhua и ТАСС посетили фестиваль моды в Плесе

Участников медиатура из Китая особенно заинтересовала коллекция «Шелковый путь» от казахстанского дизайнера.

ИВАНОВО, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники информагентств ТАСС и Xinhua, участвующие в медиатуре «Дорогами дружбы: сохраняя прошлое, стремясь в будущее», в субботу посетили XX Международный фестиваль моды имени Вячеслава Зайцева «Плес на Волге. Льняная палитра» в городе Плесе в Ивановской области, передает корреспондент ТАСС.

На фестивале моды в Плесе дизайнеры из Республик Крым и Башкортостан, Курской, Тюменской и Кировской областей, а также из Белоруссии, Казахстана и ОАЭ представили свои коллекции одежды. Участников медиатура из КНР особенно заинтересовала коллекция «Шелковый путь» от казахстанского дизайнера.

Обращаясь к гостям из Китая со сцены, депутат Госдумы Михаил Кизеев, уроженец Иванова, призвал международных партнеров «дружить по-русски», «с большой душой».

Также участники медиатура посетили Музей ивановского ситца. На экскурсии им рассказали об истории текстиля и развитии текстильной промышленности города. Кроме того, журналисты ТАСС и Xinhua имели возможность принять участие в мастер-классе. Экскурсантам предложили при помощи резных досточек — штампов (манер) и белой краски сделать узор на ткани темно-синего цвета.

О фестивале.

Фестиваль моды «Льняная палитра» проходит в Ивановской области с 2005 года, в 2016 году он получил статус «Национальное событие года». Праздник нацелен на популяризацию национальных традиций в ткани, одежде и аксессуарах. В рамках фестиваля проходят конкурсные показы коллекций, мастер-классы, встречи с представителями модной индустрии, завершается фестиваль большим гала-показом. В 2024 году фестивалю присвоили имя модельера Зайцева.

О медиатуре.

Медиатур посвящен 70-летию сотрудничества агентств ТАСС и Xinhua. Церемония открытия медиатура состоялась 6 июля в сквере ТАСС.

Участники тура с 6 по 14 июля побывают в Москве, Твери, Ярославле и Ярославской области, Иванове, Ивановской области, Владимире и Владимирской области. Сотрудники Xinhua в сопровождении команды ТАСС посетят ключевые достопримечательности, музеи и университеты, побеседуют с представителями власти, компаний и вузов.

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