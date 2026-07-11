Терапевт заявила о связи плесневелых продуктов с развитием онкологии

Употребление в пищу плесневелых продуктов может спровоцировать появление онкологического заболевания. Об этом «Ленте.ру» рассказала терапевт Алина Азизова.
По ее словам, главной опасностью плесени является то, что некоторые ее виды вырабатывают микотоксины — ядовитые вещества, не имеющие вкуса и запаха и при этом устойчивые к нагреванию.
«Воздействие этих веществ на организм человека связано с риском острых отравлений, поражения печени и почек, ослабления иммунной системы, развития онкологических заболеваний», — сказала специалист.
Life.ru сообщил, что кофе из офисных кофейных аппаратов может быть опасен для здоровья. При нарушение гигиены и несвоевременной очистке устройств создается благоприятная среда для размножения микробов и плесени.
Ранее 360.ru предупредил, что распространение плесени по квартире может проходить незаметно и подтачивать здоровье жильцов.