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Терапевт заявила о связи плесневелых продуктов с развитием онкологии

Главная опасность плесени кроется в том, что некоторые ее виды вырабатывают микотоксины.

Источник: Комсомольская правда

Употребление в пищу плесневелых продуктов может спровоцировать появление онкологического заболевания. Об этом «Ленте.ру» рассказала терапевт Алина Азизова.

По ее словам, главной опасностью плесени является то, что некоторые ее виды вырабатывают микотоксины — ядовитые вещества, не имеющие вкуса и запаха и при этом устойчивые к нагреванию.

«Воздействие этих веществ на организм человека связано с риском острых отравлений, поражения печени и почек, ослабления иммунной системы, развития онкологических заболеваний», — сказала специалист.

Life.ru сообщил, что кофе из офисных кофейных аппаратов может быть опасен для здоровья. При нарушение гигиены и несвоевременной очистке устройств создается благоприятная среда для размножения микробов и плесени.

Ранее 360.ru предупредил, что распространение плесени по квартире может проходить незаметно и подтачивать здоровье жильцов.