Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4333

Количество погибших в результате мощных подземных толчков возросло до 4333, заявил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.
Кроме того, увеличилось число пострадавших, травмы получили 16 740 человек.
«Число погибших венесуэльцев в результате страшных землетрясений 24 июня составляет 4333 человека, 16 740 получили ранения, 6462 человека были спасены», — сказал он.
Заявление в эфире телеканала VTV.
Родригес отметил, что во временных лагерях размещены 18 437 человек.
Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 995 афтершоков.
По данным New York Post, в Венесуэле под завалами обрушившегося во время землетрясения дома нашли тела 23-летней королевы красоты Скарлент Родригес и её жениха Хосе Кастро.