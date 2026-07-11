Боксер Гассиев заявил, что планирует объединить чемпионские пояса

Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Москве, он выиграл у Питера Кадиру из Германии техническим нокаутом в 6-м раунде.