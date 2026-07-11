Боксер Гассиев заявил, что планирует объединить чемпионские пояса

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев планирует стать чемпионом мира по версии нескольких организаций. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.
Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Москве, он выиграл у Питера Кадиру из Германии техническим нокаутом в 6-м раунде.
«Да, мне интересен не один пояс. Мне нужны все. И я готов», — сказал Гассиев.
На счету Гассиева теперь 34 победы (27 нокаутом), 2 поражения.