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Гассиев нокаутом защитил титул WBA в Москве

В Москве прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе между россиянином Муратом Гассиевым и немцем Питером Кадиру.

В Москве прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе между россиянином Муратом Гассиевым и немцем Питером Кадиру. Поединок завершился техническим нокаутом в шестом раунде в пользу хозяина ринга.

Изначально соперником Гассиева должен был стать олимпийский чемпион из Франции Тони Йока, но тот получил травму за неделю до боя, и организаторы срочно заменили его на Кадиру. Для 29-летнего немца этот выход стал первым в карьере боем за титул чемпиона мира. В его активе 23 победы (13 нокаутом) и два поражения.

Для Гассиева эта защита стала первой после завоевания пояса WBA в декабре прошлого года, когда он нокаутировал в шестом раунде болгарина Кубрата Пулева. Тогда россиянин вернул статус чемпиона мира спустя семь лет — ранее он владел титулами IBF и WBA в первом тяжёлом весе, но утратил их после поражения от украинца Александра Усика в финале Всемирной боксёрской суперсерии в 2018 году.

Теперь на счету Гассиева 34 победы (27 нокаутом) и два поражения. Он одержал четвёртую победу подряд после неудачи со шведом Отто Валлиным осенью 2023 года. Россиянин выступает в супертяжёлой категории с 2020 года.

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