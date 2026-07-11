Гассиев нокаутом защитил титул WBA в Москве

Для Гассиева эта защита стала первой после завоевания пояса WBA в декабре прошлого года, когда он нокаутировал в шестом раунде болгарина Кубрата Пулева. Тогда россиянин вернул статус чемпиона мира спустя семь лет — ранее он владел титулами IBF и WBA в первом тяжёлом весе, но утратил их после поражения от украинца Александра Усика в финале Всемирной боксёрской суперсерии в 2018 году.