Лукашенко назвал одну из главных составляющих славянского государства

Кроме этого, накануне белорусский президент одобрил проект соглашения с РФ об упрощении получения ВНЖ. В рамках новых правил получение разрешения на проживание будет привязано к гражданству любой из сторон Союзного государства. Время ожидания решения сократится на месяц — с трех до двух. Также увеличен перечень белорусских удостоверяющих документов, принимаемых для пересечения границы и легального нахождения в РФ.