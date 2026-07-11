Лукашенко назвал одну из главных составляющих славянского государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что славянские государства не смогут существовать без деревни.
«…И государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь. Без деревни наши славянские государства существовать не смогут», — сказал Лукашенко в рамках республиканского праздника «Купалье».
28 июня Лукашенко поздравил белорусскую молодежь и студентов с праздником, отметив, что День молодежи и студенчества символизирует мечты, энергию и устремленность в будущее.
Кроме этого, накануне белорусский президент одобрил проект соглашения с РФ об упрощении получения ВНЖ. В рамках новых правил получение разрешения на проживание будет привязано к гражданству любой из сторон Союзного государства. Время ожидания решения сократится на месяц — с трех до двух. Также увеличен перечень белорусских удостоверяющих документов, принимаемых для пересечения границы и легального нахождения в РФ.