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Лукашенко назвал одну из главных составляющих славянского государства

Лукашенко считает, что славянские государства не могут существовать без деревни.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что славянские государства не смогут существовать без деревни.

«…И государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь. Без деревни наши славянские государства существовать не смогут», — сказал Лукашенко в рамках республиканского праздника «Купалье».

28 июня Лукашенко поздравил белорусскую молодежь и студентов с праздником, отметив, что День молодежи и студенчества символизирует мечты, энергию и устремленность в будущее.

Кроме этого, накануне белорусский президент одобрил проект соглашения с РФ об упрощении получения ВНЖ. В рамках новых правил получение разрешения на проживание будет привязано к гражданству любой из сторон Союзного государства. Время ожидания решения сократится на месяц — с трех до двух. Также увеличен перечень белорусских удостоверяющих документов, принимаемых для пересечения границы и легального нахождения в РФ.

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