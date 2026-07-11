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Садулаев доставлен в больницу после схватки на турнире RAF

В поединке с американцем Кайлом Снайдером россиянин получил травму колена.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев госпитализирован после своего первого поединка в организации Real American Freestyle (RAF) с американцем Кайлом Снайдером. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Снайдер одержал победу со счетом 5:4. По окончании схватки россиянин не смог самостоятельно покинуть ковер. Ранее в команде спортсмена ТАСС сообщили, что он получил травму колена.

«Абдулрашида доставили в больницу. Предстоит обследование. Он пробудет там некоторое время», — сказал собеседник агентства.

Садулаеву 30 лет, он также является шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе.