Садулаев доставлен в больницу после схватки на турнире RAF

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев госпитализирован после своего первого поединка в организации Real American Freestyle (RAF) с американцем Кайлом Снайдером. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.