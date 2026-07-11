Боксер Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Россиянин Мурат Гассиев победил немецкого спортсмена Питера Кадиру и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.
Поединок в рамках турнира IBA.PRO 19 проходил в Москве. Он завершился победой Гассиева техническим нокаутом в шестом раунде.
Для 32-летнего Гассиева победа стала 34-й при двух поражениях. 26 июня украинский боксер Александр Усик отказался от своих чемпионских поясов, после чего WBA присвоила титул чемпиона мира Мурату Гассиеву.
Подробнее — в материале «Ъ» «Мурат Гассиев провел ударную защиту».