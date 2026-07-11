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Боксер Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Россиянин Мурат Гассиев победил немецкого спортсмена Питера Кадиру и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.

Россиянин Мурат Гассиев победил немецкого спортсмена Питера Кадиру и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.

Поединок в рамках турнира IBA.PRO 19 проходил в Москве. Он завершился победой Гассиева техническим нокаутом в шестом раунде.

Для 32-летнего Гассиева победа стала 34-й при двух поражениях. 26 июня украинский боксер Александр Усик отказался от своих чемпионских поясов, после чего WBA присвоила титул чемпиона мира Мурату Гассиеву.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мурат Гассиев провел ударную защиту».