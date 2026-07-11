Каким был народный артист Юрий Смирнов. Фото

В субботу, 11 июля, в возрасте 87 лет умер актер театра и кино Юрий Смирнов. Прощание с народным артистом России состоится в московском театре на Таганке, за годы работы в котором Смирнов исполнил десятки ролей. Дату церемонии театр сообщит позднее.
Юрий Смирнов родился 6 ноября 1938 года в Москве. Его дебют в кино состоялся в 1961 году в фильме «Девять дней одного года». Известность актеру принесла роль Гаврилы в фильме «Бумбараш», который вышел в 1971 году.
В труппе театра на Таганке Смирнов был с момента его основания в 1964 году и фактически стоял у истоков коллектива. Вместе с Юрием Любимовым он участвовал в формировании нового художественного языка советской сцены, который позже стал визитной карточкой театра.
За десятилетия работы на сцене артист исполнил множество ролей, среди них — «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой», «Десять дней, которые потрясли мир» и др. Фильмография Смирнова насчитывает боле 70 ролей, включая Петра Полипова в многосерийной драме «Вечный зов», Анатолия Яковлевича в сериале «На углу, у Патриарших», а также Юрия Венедиктовича в комедии «Деревенский детектив».
Последней работой Смирнова стал спектакль «Земляничная поляна», в котором он исполнил главную роль профессора Исака Борга. За нее артист был награжден премией Москвы в области литературы и искусства в номинации «Театральное искусство». Звание народного артиста России Смирнову присвоили в 1997 году.