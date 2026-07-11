Календарь на 12 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Профессиональный праздник отмечают во второе воскресенье июля (в 2026 году — 12-го числа). Его история началась в Мурманске — городе, где рыболовство всегда играло важную роль в жизни региона. Первый День рыбака здесь отпраздновали 21 июня 1964 года, приурочив его к годовщине выхода в первый промысловый рейс траулера «Зубатка», который отправился в Баренцево море в июне 1920 года. Уже в 1965 году праздник получил официальный статус и стал отмечаться по всей стране во второе воскресенье июля.