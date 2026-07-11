В Венгрии высказались о диалоге с Россией

«Россия, благодаря своему географическому положению, размерам, мощи и истории, остается и всегда будет важной страной в Европе. Мы стремимся к очень прагматичным отношениям с Москвой, отношениям между суверенными государствами», — цитирует Орбан газета.
Говоря о поставках оружия Киеву, Орбан подтвердила, что позиция венгерского правительства остается прежней.
Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр накануне вновь подчеркнул, что Будапешт не будет передавать Украине военную помощь. Премьер заверил, что страна будет передавать Украине только гуманитарную помощь.
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