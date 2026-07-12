Луис Сквиччиарини рассказал о состоянии Лерчек после начала таргетной терапии

«Ещё из побочных эффектов — вздутие живота и слюна становится очень густой, что её сложно глотать. Так же прям во время одной из капельниц (первой) у Леры начались улучшения на глаз, пятна на правом глазу из-за метастаз в коре головного мозга уменьшились. И она начала видеть лучше», — написал Луис в своих соцсетях.