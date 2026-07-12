Что можно и нельзя делать в День Петра и Павла 12 июля 2026 года

Работать в огороде и заниматься тяжёлым физическим трудом. Существует поверье: «Не тревожь землю на Петра — осиротеешь осенью». Считалось, что работа в поле после полудня грозит солнечным ударом, а любой тяжёлый труд — это грех в светлый праздник. Рукоделие (шитьё и вязание) также под запретом — верили, что можно «завязать» удачу. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астрологаСсориться и сквернословить. Гнев и злые слова в этот день особенно греховны. В народе говорили, что ругань в знойный день может навлечь засуху на всю округу. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуБрать или давать в долг. Любые финансовые операции, особенно пересчёт денег, считались предвестниками нужды. Старались отдать долги заранее или отложить расчёты на потом. Купаться в открытых водоёмах. Предки верили, что в этот день особенно активны русалки и водяные, которые могут заманить и утащить купальщика на дно. Одиночные походы к воде были строжайше запрещены. Сидеть дома в одиночестве. Считалось, что если провести праздник в уединении, то весь остаток лета пройдёт в тоске и одиночестве. 7 вещей, из-за которых уходит удача.