Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 июля 2026 года

Правило трех проверок. Перед отправкой письма прочтите его вслух. Перед покупкой билета перепроверьте дату. Перед выходом из дома — наличие всех вещей. Не покупайте технику. Телефоны, ноутбуки и автомобили, купленные сегодня, с высокой вероятностью принесут проблемы в ближайшие 3 недели. Возвращайтесь к старому. Меркурий ретро — это время «незавершенных гештальтов». Свяжитесь с теми, с кем давно не общались, пересмотрите старые проекты — там может быть золотая жила. Избегайте драмы в переписке. Тон сообщений легко искажается. Если чувствуете напряжение в чате — позвоните или отложите разговор на завтра. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шутку.