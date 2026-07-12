Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 июля 2026 года

Вот ваш уникальный астрологический гид на 12 июля 2026 года. В этот день небесные тела складываются в причудливый узор: убывающая Луна в воздушных Близнецах встречается с ретроградным Меркурием. Энергия дня противоречива: с одной стороны, хочется общаться и искать информацию, с другой — всё может пойти наперекосяк из-за спешки. Это день анализа, а не действий. Записывайте, перепроверяйте, но не подписывайте финальные документы.
Содержание:
Астрологический прогноз на 12 июля 2026 годаКакая Луна 12 июля 2026 года.
Астрологический прогноз на 12 июля 2026 года.
ОВЕН (21 марта — 19 апреля).
Ваш пыл может наткнуться на стену непонимания. Ретроградный Меркурий в секторе коммуникаций заставляет вас пересмотреть старые договоренности.
Чем стоит заняться: Пересмотром старых проектов, наведением порядка в рабочих файлах и контактах. Отличное время, чтобы извиниться за давние споры или восстановить утерянные связи.
Чем лучше не стоит: Начинать новые масштабные стройки или ремонты. Не спорьте с коллегами — вы не услышите друг друга.
Финансовые сделки: 35% успеха (крайне рискованно, читайте мелкий шрифт трижды).Амурные дела: 60% (хорошо для разговоров по душам, но плохо для громких признаний).Карьерные свершения: 45% (держитесь в тени, наблюдайте).Счастливый цвет: Терракотовый. Счастливое блюдо: Гречневая каша с грибами. 5 скрытых признаков того, что отношения себя изжили, и пора отпустить друг друга.
ТЕЛЕЦ (20 апреля — 20 мая).
Луна в Близнецах бьет по вашему карману, заставляя тратить на импульсивные мелочи. Меркурий ретро напоминает о старых должниках.
Чем стоит заняться: Разбором финансовых отчетов за прошлый месяц, поиском утерянных чеков и возвратом мелких долгов.
Чем лучше не стоит: Покупать дорогую технику или гаджеты — велик шанс брака. Не давайте денег взаймы друзьям.
Финансовые сделки: 25% успеха (один из самых плохих дней для инвестиций).Амурные дела: 75% (отлично для укрепления стабильности в паре через быт и еду).Карьерные свершения: 50% (делайте рутину, не берите на себя руководство).Счастливый цвет: Оливковый. Счастливое блюдо: Картофельная запеканка с мясом. Почему мужчины переносят температуру хуже женщин: научное объяснение феномена.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 20 июня).
Луна у вас в знаке, но Меркурий (ваш покровитель) идет вспять. Это создает эффект «заезженной пластинки». Вы очень энергичны, но мысль топчется на месте.
Чем стоит заняться: Завершением давно начатых текстов, дописыванием постов, наведением порядка в голове через медитацию или дневник.
Чем лучше не стоит: Идти на собеседования (вас могут не так понять) или заключать устные договоры.
Финансовые сделки: 40% (только если это возврат ваших старых денег).Амурные дела: 55% (флирт удачен, но быстро наскучит вам самим).Карьерные свершения: 30% (ошибки из-за невнимательности неизбежны).Счастливый цвет: Лимонный. Счастливое блюдо: Сэндвич с красной рыбой. Почему муж молчит после ссоры? Астрологическая диета его Луны (и как это разрушает отношения).
РАК (21 июня — 22 июля).
Убывающая Луна в секторе подсознания делает вас чувствительным. Ретроградный Меркурий приносит вести из прошлого, которые всколыхнут воспоминания.
Чем стоит заняться: Генеральной уборкой дома, выбрасыванием хлама и разбором семейных архивов.
Чем лучше не стоит: Проводить серьезные разговоры с родственниками — вы слишком эмоциональны, они слишком логичны.
Финансовые сделки: 60% (удачно для покупки недвижимости или земли, если документы старые).Амурные дела: 90% (интимная, глубокая связь сегодня — это исцеление).Карьерные свершения: 20% (высок риск выгорания, поберегите нервы).Счастливый цвет: Жемчужно-белый. Счастливое блюдо: Овощной крем-суп. Какие знаки зодиака самые богатые.
ЛЕВ (23 июля — 22 августа).
Луна в Близнецах активирует ваши социальные связи. Ретроградный Меркурий может вернуть в ваш круг старых знакомых, которые когда-то подвели вас.
Чем стоит заняться: Активным нетворкингом в переписке, но без личных встреч. Исправляйте ошибки в презентациях.
Чем лучше не стоит: Устраивать публичные выступления или давать громкие обещания.
Финансовые сделки: 70% (хороший день для пересмотра страховок или договоров с партнерами).Амурные дела: 80% (вас обожают, но будьте искренни, без пафоса).Карьерные свершения: 65% (успех в решении старых задач).Счастливый цвет: Бирюзовый. Счастливое блюдо: Жареное филе дорадо. Порочная астрология: какие знаки зодиака изменяют без угрызений совести, а какие — с расчетом.
ДЕВА (23 августа — 22 сентября).
Ретроградный Меркурий в вашем знаке (до 15-го числа) — это ваш «час икс». Луна в Близнецах усиливает жажду перемен, но Меркурий говорит: «Стоп».
Чем стоит заняться: Анализом своего здоровья (сходить на чек-ап), пересмотром режима дня и диеты.
Чем лучше не стоит: Менять работу или ругаться с начальником. День для самокопания, а не для революций.
Финансовые сделки: 30% (туман в цифрах гарантирован).Амурные дела: 50% (вы слишком критичны к партнеру сегодня).Карьерные свершения: 25% (лучше подождать до четверга).Счастливый цвет: Серо-голубой. Счастливое блюдо: Запеченное куриное филе с брокколи. Как извиниться перед девушкой: обязательные лайфхаки для парней.
ВЕСЫ (23 сентября — 22 октября).
Луна в Близнецах — ваш союзник, она дарит легкость в общении. Но ретроградный Меркурий прячет ваши ключи и сбивает навигаторы.
Чем стоит заняться: Планированием поездок на бумаге (но не покупкой билетов), составлением мудбордов для творчества.
Чем лучше не стоит: Оформлять загранпаспорт или визы — велик риск ошибок в документах.
Финансовые сделки: 55% (средняя зона — только мелкие, привычные траты).Амурные дела: 95% (ваш день! Флирт, романтика, недосказанность — всё играет на вас).Карьерные свершения: 40% (идеи витают в воздухе, но не материализуются).Счастливый цвет: Лавандовый. Счастливое блюдо: Рататуй. Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026.
СКОРПИОН (23 октября — 21 ноября).
Энергия дня проникает в ваши тайные сферы. Луна в Близнецах заставляет вас говорить о чувствах, а Меркурий возвращает старых партнеров (или обиды).
Чем стоит заняться: Разбором старых контрактов, психотерапией, написанием сложных писем в черновике (отправить завтра).
Чем лучше не стоит: Делиться сокровенным с малознакомыми людьми.
Финансовые сделки: 80% (отлично для получения дивидендов и процентов, но не для стартапов).Амурные дела: 70% (страсть зашкаливает, но ревность тоже — держите себя в руках).Карьерные свершения: 60% (вы видите коррупцию или ошибки других, используйте это как козырь).Счастливый цвет: Бордовый. Счастливое блюдо: Том Ям с креветками. Врач рассказал о том, как приём магния может навредить здоровью.
СТРЕЛЕЦ (22 ноября — 21 декабря).
Луна в Близнецах оппозиционна вам, создавая внутренний диссонанс. Ретроградный Меркурий путает карты в сфере образования и закона.
Чем стоит заняться: Повторением старого материала, перечиткой книг, приведением в порядок юридических папок.
Чем лучше не стоит: Открывать судебные дела или подавать апелляции — решение будет не в вашу пользу.
Финансовые сделки: 45% (риски мошенничества высоки).Амурные дела: 30% (высок риск сказать лишнего и разрушить иллюзию).Карьерные свершения: 55% (удачно найти информацию, но не двигаться вверх).Счастливый цвет: Синий. Счастливое блюдо: Стейк с кровью. Врач рассказал, какая опасность угрожает тем, кто спит при свете.
КОЗЕРОГ (22 декабря — 19 января).
Практичный Козерог чувствует себя неуютно в суете Близнецов. Ретроградный Меркурий тормозит деловые процессы, заставляя вас нервничать.
Чем стоит заняться: Перепроверкой бухгалтерии, аудитом расходов, составлением списка «завершенных дел» для мотивации.
Чем лучше не стоит: Подписывать кредитные договоры или брать на себя чужие обязательства.
Финансовые сделки: 20% (категорически нет, даже если очень выгодно).Амурные дела: 65% (хорошо для свиданий в тихой, уютной обстановке без лишних слов).Карьерные свершения: 85% (ваше упорство и проверка фактов сегодня окупятся завтра).Счастливый цвет: Темно-зеленый. Счастливое блюдо: Гуляш с клецками. Что такое Асцендент и как он влияет на вашу жизнь.
ВОДОЛЕЙ (20 января — 18 февраля).
Воздушная стихия ваша. Луна дарит вам идеи, а Меркурий ретро — шанс вернуть старых друзей. Это день гениальных озарений, но … неверного воплощения.
Чем стоит заняться: Мозговыми штурмами, записью всех идей (диктофон вам в помощь), исправлением ошибок в коде или текстах.
Чем лучше не стоит: Покупать новую электронику и гаджеты.
Финансовые сделки: 70% (хорошо для краудфандинга или коллективного сбора, но не для сольных вложений).Амурные дела: 85% (вы обворожительны, флиртуйте без обязательств).Карьерные свершения: 50% (крепкий середняк — работаем над ошибками).Счастливый цвет: Электрик (ярко-синий).Счастливое блюдо: Суши-роллы. Почему Водолей — воздушный знак, а не водный.
РЫБЫ (19 февраля — 20 марта).
Интуиция зашкаливает, но Меркурий ретро создает туман в фактах. Луна в Близнецах подталкивает к многозадачности, от которой у вас разболится голова.
Чем стоит заняться: Творчеством, рисованием, музыкой. Смотрите старые фильмы и анализируйте сны.
Чем лучше не стоит: Принимать важные медицинские решения или начинать диету — организм сопротивляется.
Финансовые сделки: 65% (только интуиция спасет, но лучше довериться партнеру).Амурные дела: 90% (ваша чувственность на пике, но не примешивайте быт).Карьерные свершения: 35% (сложно сконцентрироваться, делайте легкие задачи).Счастливый цвет: Мятный. Счастливое блюдо: Рыбный пирог. 7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеру.
Какая Луна 12 июля 2026 года.
Как вести себя при убывающей Луне в Близнецах:
Завершайте, не начинайте. Это идеальное время для того, чтобы доделать то, что висит «мертвым грузом». Особенно это касается переписки, документов и обучения. Меньше слов — больше смысла. В этот день люди склонны к поверхностным суждениям. Глубокая философия пройдет мимо ушей. Говорите четко, кратко и по делу. Проветривайте мозг. Ментальная энергия рассеивается. Делайте частые перерывы, переключайтесь между задачами каждые 40 минут, чтобы не выгореть.
Как вести себя при ретроградном Меркурии (в паре с Луной):
Правило трех проверок. Перед отправкой письма прочтите его вслух. Перед покупкой билета перепроверьте дату. Перед выходом из дома — наличие всех вещей. Не покупайте технику. Телефоны, ноутбуки и автомобили, купленные сегодня, с высокой вероятностью принесут проблемы в ближайшие 3 недели. Возвращайтесь к старому. Меркурий ретро — это время «незавершенных гештальтов». Свяжитесь с теми, с кем давно не общались, пересмотрите старые проекты — там может быть золотая жила. Избегайте драмы в переписке. Тон сообщений легко искажается. Если чувствуете напряжение в чате — позвоните или отложите разговор на завтра. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шутку.
Главный девиз дня: «Семь раз отмерь — один раз запиши в черновик и перепроверь перед отправкой». Спокойствие и внимательность сохранят ваши нервы и кошелек.
Техника ФБР: как понять, что человек врет вам в глаза.