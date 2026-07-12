Здесь был «Паша»: история о тех, кто оказался за бортом

Что в голове у одинокого молодого настройщика, москвича с узбекской внешностью и отсутствием цели в жизни? Почему окружающие считают его лузером, а сам он как будто этим и не тяготится? Антон Коломеец и Евгения Тамахина выпускают сериал «Паша» — о людях, оказавшихся на обочине: тех, кто не смог найти себя, потерял опору и остался без заботы и внимания. Релиз драмеди-шоу состоялся 10 июля на «Амедиатеке»: выложены первые два эпизода. «Известия» посмотрели три и рассказывают, почему сериал нельзя пропускать и какие к нему есть вопросы.
О чем сериал «Паша».
Сериал создает двойственное впечатление. С одной стороны, такой истории явно всем не хватало. С другой — тема настолько трудная, что зрителю невольно приходится искать оправдания для авторов за отдельные спорные решения. В любом случае без этого сериала лето было бы гораздо преснее. А к финалу, кто знает, история может принять совершенно неожиданный оборот.
Главный герой — Паша, парень 32 лет, москвич, настройщик пианино. Аскар Ильясов только что за эту роль получил «Лучшего актера» на фестивале сериалов «Пилот». Кстати, там же Коломеецу и Тамахиной присудили приз за лучший сценарий. Паша зарабатывает мало, живет с мамой, всё время занимает деньги у брата. Много лет назад он бросил Гнесинку, расстался с любимой девушкой — и всё, жизнь его тиха, однообразна и бесперспективна. А все вокруг, наоборот, крутятся, зарабатывают, добиваются, «двигаются вперед».
Однажды Паше приходится на десять дней съехать из своей квартиры — и это обнажает всю уязвимость его положения. Друзей нормальных нет, жить толком негде. Убегал от контролеров — упал, сломал зуб, а коронку вставить не на что. Хочется на вечер выпускников — а скинуться не может. Череда неудач запускает череду встреч и вынужденных знакомств, и некоторые из них явно станут судьбоносными. Главный вопрос: изменится ли Паша за эти десять дней или вернется в свою квартиру к маме и продолжит жить, как прежде?
Каким получился сериал «Паша».
Недавно в российский прокат вышел фильм «Здесь был Юра». Константин Хабенский сыграл там взрослого человека с РАС, который на десять дней был вынужден переехать из своей квартиры, где за ним ухаживал брат, в съемную «хату» балбеса-племянника. Это в итоге меняло и его, и тех, с кем он встретился в тот короткий период. У Юры была инвалидность, были «особенности» — а Паша совершенно здоров, но между этими героями и ситуациями, конечно, много общего.
Паша тоже в положении изгоя. Отец-узбек подарил ему внешность, с которой в Москве приходится нелегко, хотя молодой человек по-узбекски не знает ни слова. Вечное отсутствие денег в городе, который не верит слезам, ведет к постоянным конфликтам. Паша замкнут, у него большие проблемы с коммуникацией — попросту говоря, общаться он не умеет ни с мужчинами, ни с женщинами. В лучшем случае его считают фриком, а в худшем норовят двинуть в зубы — хотя одного уже и так не хватает. Никто не понимает, почему Паша живет вот так и ничего не меняет. Особенно остро этот вопрос встает после встречи выпускников, где выясняется, что герой мог стать серьезным музыкантом, но в какой-то момент просто поставил свою жизнь на «стоп».
Один ли он такой? Да нет, конечно. На правах изгоя Паша вступает в контакт с другими отщепенцами. Такие есть и среди его бывших одноклассников, да и вообще встречаются на каждом шагу. Вот единственный кореш Паши — Толя, который в халате из «Большого Лебовски» сидит в своей берлоге и ввязывается в сомнительные авантюры. У него же обитает нелюдимая квартирантка с кошмарным характером (Надежда Лумпова из «Алиса не может ждать»). По темным улицам тащит какие-то мешки неудачливая актриса (Ирина Горбачева).
В автобусе Паше вечно попадаются ворчливые попутчицы, у которых тоже не просто так испортился характер. Нелегальные иммигранты без русского языка, ресепшионистки, которых безнаказанно унижает начальство, женщины на пороге развода или те, кто уже очень давно не может найти себе мужа и сходит от этого с ума, — эта галерея образов множится, создавая уже портрет не поколения, а населения. Населения, которое делится на наглых, сытых, благополучных прагматиков — и всех остальных, которых выбрасывает на обочину.
Здесь и главное достоинство сериала, и его слабость. Сериал не поколенческий не только потому, что в нем полно персонажей другого возраста, но и потому, что само поколение никак не выражено, не наделено отличительными свойствами. Поменяй возраст Паши и его сверстников на 42 или даже на 52 года — ничего не изменится. И живут герои в некоей абстрактной Москве без четкой временной привязки — мы не понимаем, действие происходит сейчас или десять лет назад.
Хотелось бы ближе познакомиться с главным героем, но его образ приглушен (намеренно?), за первые три доступные прессе эпизода мы узнаем о нем слишком мало. Хотя Ильясов всё равно успевает заставить полюбить этого наивного упрямца, у которого ни хобби, ни девушки, ни мечты, а только пустота внутри, которую Паша даже не пытается заполнить. Если сравнивать неговорящего Юру и говорящего Пашу, то о втором мы за то же время понимаем куда меньше. Акцент в сериях сделан на репортажные этюды и галерею чудаков, наше внимание пытаются отвлечь на других персонажей. А что же Паша, ведь его именем назван проект?
С Пашей всё непонятно. Ясно, что авторы ориентировались на Гию из шедевра Отара Иоселиани «Жил певчий дрозд». Гия примерно того же возраста, тоже «музыкант, но не совсем», ничего в своей жизни он не сделал, ничем не увлечен; «серьезные», взрослые люди вокруг него осуждают его за легкомыслие. Чтобы не думать, он занимает себя ультрамелкими задачами, не ставя больших целей. Но Гия принимал эту жизнь всем сердцем, его свободный полет короток, трагичен и прекрасен. В случае с Пашей ничего прекрасного и достойного зависти нет. И не так просто подключиться к этому персонажу, такому закрытому и спящему.
Если в следующих сериях эта проблема не решится, есть риск получить на выходе набор очень метких, болезненно точных зарисовок-анекдотов, многие из которых «развидеть» не получится. А главный герой вместе с его драмой останется в роли наблюдателя и катализатора. Более того, даже если в итоге Паша начнет действовать, останется вопрос, почему авторы сделали экспозицию настолько развернутой, имея в распоряжении не так много экранного времени. Критики могут себе позволить смотреть долго и ждать — обычный зритель не вытерпит и уйдет к конкурентам, которых много. Не успеет полюбить Пашу, так и не узнает, будет ли его финал менее горьким, чем у Иоселиани.