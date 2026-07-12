Здесь был «Паша»: история о тех, кто оказался за бортом

Паша тоже в положении изгоя. Отец-узбек подарил ему внешность, с которой в Москве приходится нелегко, хотя молодой человек по-узбекски не знает ни слова. Вечное отсутствие денег в городе, который не верит слезам, ведет к постоянным конфликтам. Паша замкнут, у него большие проблемы с коммуникацией — попросту говоря, общаться он не умеет ни с мужчинами, ни с женщинами. В лучшем случае его считают фриком, а в худшем норовят двинуть в зубы — хотя одного уже и так не хватает. Никто не понимает, почему Паша живет вот так и ничего не меняет. Особенно остро этот вопрос встает после встречи выпускников, где выясняется, что герой мог стать серьезным музыкантом, но в какой-то момент просто поставил свою жизнь на «стоп».