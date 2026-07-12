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Трамп раскрыл результаты своего медосмотра и когнитивного теста

Трамп сообщил об идеальном прохождении медосмотра.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел очередное медицинское обследование с «идеальными» результатами. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

Американский лидер уточнил, что проходил медосмотр в военном госпитале Уолтера Рида каждые полгода. В этот раз он по собственной инициативе попросил провести дополнительный тест на когнитивные способности.

«Я единственный президент, который проходил такой тест трижды, и каждый раз блестяще справился с ним, ответил правильно на все вопросы», — написал Трамп.

Ранее KP.RU сообщал, что в июне главе США исполнилось 80 лет. Белый дом опубликовал результаты очередного медицинского обследования Трампа. Согласно заключению врачей, президент находится в хорошем физическом состоянии и способен выполнять свои обязанности. Однако медики рекомендовали ему похудеть.

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