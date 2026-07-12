Ле Пен озвучила девиз своей предвыборной кампании

Кандидат от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен объявила о старте президентской кампании под лозунгом возрождения Франции. Ее слова передает газета Journal du Dimanche.
«Прежде всего речь идет о возрождении Франции в практическом смысле: о возрождении нашей промышленности, нашей системы здравоохранения, наших школ, нашей безопасности и нашего суверенитета», — говорится в сообщении издания.
Она подчеркнула необходимость восстановить надлежащий контроль на границах Франции.
По мнению Ле Пен, ее основными соперниками на предстоящих выборах станут центристы. Как она полагает, они будут продолжать курс действующего президента Эммануэля Макрона.
Ле Пен отметила, что будет участвовать в президентской кампании до тех пор, пока у нее остается законная возможность это делать.
По данным Ouest France, 18 апреля 2027 года во Франции могут пройти выборы президента.