Норвежские болельщики изобразили греблю у Букингемского дворца

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Сотни болельщиков сборной Норвегии собрались рядом с мемориалом Виктории напротив Букингемского дворца в Лондоне в преддверии матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу со сборной Англии. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Болельщики имитировали греблю на драккаре — именно таким образом футболисты сборной Норвегии празднуют победы со своими поклонниками. Они принесли с собой национальные флаги и распевали песни. Многие были одеты в футболки сборной Норвегии.
Матч между национальными командами Норвегии и Англии начался в 00:00 мск 12 июля. Игра проходит в Майами.
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