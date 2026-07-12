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Норвежские болельщики изобразили греблю у Букингемского дворца

Они принесли с собой национальные флаги и распевали песни.

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Сотни болельщиков сборной Норвегии собрались рядом с мемориалом Виктории напротив Букингемского дворца в Лондоне в преддверии матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу со сборной Англии. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Болельщики имитировали греблю на драккаре — именно таким образом футболисты сборной Норвегии празднуют победы со своими поклонниками. Они принесли с собой национальные флаги и распевали песни. Многие были одеты в футболки сборной Норвегии.

Матч между национальными командами Норвегии и Англии начался в 00:00 мск 12 июля. Игра проходит в Майами.

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