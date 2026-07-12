Лукашенко пообещал наплыв украинцев на «Купалье» и поприветствовал гостей из РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что в будущем на республиканский праздник «Купалье» в агрогородке Александрия будет приезжать множество гостей из Украины. Своё заявление он сделал во время концертной программы, которую транслировал телеканал «Беларусь 1».
Глава государства отметил, что на мероприятии уже присутствуют отдельные представители Украины, но выразил надежду на увеличение их числа. «Я убежден, уверен, что, если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев, которые с большим удовольствием посетили бы этот праздник», — сказал он.
Лукашенко также поприветствовал российские делегации, участвующие в празднике. В этом году в Александрию впервые прибыли мастера декоративно-прикладного искусства из Чувашии, Курганской, Ростовской, Кемеровской областей и Сибири. Президент подчеркнул, что расстояние не является преградой для настоящей дружбы, и поблагодарил гостей за визит.
Центральным событием «Купалья» стал концерт «Александрия — любовь с первого взгляда», который завершится фейерверком и традиционным зажиганием купальского костра. Лукашенко выразил уверенность, что каждый посетитель увезёт из Александрии тёплые впечатления.
Ранее мы писали: Лукашенко на празднике «Купалье» поведал об основе культурного кода белорусов.
Читайте также: Лукашенко заявил о планах привлекать молодежь к жизни в деревне.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.