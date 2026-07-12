Лукашенко пообещал наплыв украинцев на «Купалье» и поприветствовал гостей из РФ

Глава государства отметил, что на мероприятии уже присутствуют отдельные представители Украины, но выразил надежду на увеличение их числа. «Я убежден, уверен, что, если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев, которые с большим удовольствием посетили бы этот праздник», — сказал он.