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В Новгородской области 14 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Из-за непогоды в Новгородской области начались массовые отключения электроэнергии.

Источник: РБК

Из-за непогоды в Новгородской области начались массовые отключения электроэнергии. Без света остаются 14 тыс. человек, сообщил губернатор Александр Дронов.

«Под отключения попали 10 округов: Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский», — написал он.

По словам главы региона, новгородский филиал «Россетей Северо-Запада» перешел на особый режим, на линиях работают 87 человек и 28 единиц техники. «Специалисты будут работать круглосуточно до полного восстановления электроснабжения», — подчеркнул Дронов.

Из-за погодных условиях линии электропередач повредило также в Калужской области, некоторые потребители остались без света. Как сообщает пресс-служба филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Калугаэнерго», электроснабжение восстановили у 80% от общего числа затронутых потребителей, передает «Интерфакс».

Локальные нарушения в электросетях также произошли в Тверской области, сообщает пресс-служба «Россетей». Энергетики ведут работу по восстановлению электроснабжения.

К концу недели циклон «Бернадетт» принес на запад России грозы с сильными дождями и порывистым ветром. МЧС Санкт-Петербурга предупредило во второй половине дня 11 июля о грозе и ветре до 17 м/с. Как сообщает «Фонтанка», несколько улиц в Петербурге затопило, в ряде населенных пунктов Ленинградской области сильный ветер повалил деревья.

Циклон также затронул Москву и Подмосковье. Наиболее интенсивные дожди пройдут в регионе в воскресенье, всего в конце недели может выпасть до 90% месячной нормы осадков. Дептранс призвал жителей столицы воздержаться от поездок на автомобиле и передвигаться на метро.

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