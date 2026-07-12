Российский боксер Гассиев защитил титул чемпиона мира WBA

Изначально соперником россиянина должен был стать олимпийский чемпион из Франции Тони Йока, однако из-за травмы француз снялся с боя за неделю до его проведения. На замену вышел Кадиру, который сумел навязать борьбу и в отдельных эпизодах успешно отвечал на атаки Гассиева.