Российский боксер Гассиев защитил титул чемпиона мира WBA

Российский боксер Мурат Гассиев успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. В поединке, который состоялся в Москве, он одержал победу над представителем Германии Питером Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде.
Изначально соперником россиянина должен был стать олимпийский чемпион из Франции Тони Йока, однако из-за травмы француз снялся с боя за неделю до его проведения. На замену вышел Кадиру, который сумел навязать борьбу и в отдельных эпизодах успешно отвечал на атаки Гассиева.
Первые раунды прошли в осторожной манере, однако затем российский боксер постепенно захватил инициативу. Несмотря на стойкость немецкого спортсмена, накопившийся урон дал о себе знать, и после очередной серии ударов Гассиева команда Кадиру приняла решение отказаться от продолжения поединка.
В декабре прошлого года Мурат Гассиев нокаутировал представителя Болгарии Кубрата Пулева и завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA.