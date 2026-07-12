Более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без света после непогоды

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Херсонская область: край степей, каналов и морских побережий

Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Черному и Азовскому морям. Благодаря своему географическому положению область на протяжении многих десятилетий играла важную роль в развитии сельского хозяйства, морской торговли и транспортного сообщения между севером и югом региона. Собрали главное по теме.