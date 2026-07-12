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Более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без света после непогоды

Непогода оставила без света жителей десяти округов Новгородской области.

Источник: Комсомольская правда

Более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без электроснабжения после непогоды. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.

«Сейчас без света остаются более 14 тысяч человек. Специалисты будут работать круглосуточно до полного восстановления электроснабжения», — написал он в мессенджере Max.

Дронов добавил, что отключения электроэнергии затронули Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский муниципальные округа.

По данным губернатора, новгородский филиал компании «Россети Северо-Запад» переведен на особый режим работы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Херсонской области произошел масштабный сбой электроснабжения. Губернатор Владимир Сальдо уточнил, что все округа региона полностью или частично остались без света.

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