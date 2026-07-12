Алименты на родителей-пенсионеров. Когда взрослые дети обязаны их выплачивать и в каком размере

— Тема алиментных обязательств детей перед родителями знакома мне не только в теории — в моей жизни было два непростых судебных процесса, когда мой собственный отец пытался взыскать с меня алименты. В первый раз он обратился в суд совершенно неподготовленным. Судья запросила сведения об имущественном положении обеих сторон, включая доходы его тогдашней супруги, ведь средства в браке считаются совместно нажитыми. В итоге выяснилось, что отец жил гораздо лучше меня. В его собственности находились земельный участок, дом и три автомобиля. Для суда это стало очевидным сигналом. Более того, в ходе процесса вскрылась вся правда о его «участии» в моём воспитании. Когда судья прямо спросила его, какими хроническими заболеваниями страдала его дочь, он смог лишь растерянно ответить, что все дети чем-то болеют. На вопрос о собственных недугах и о том, на что именно ему требуются деньги, отец начал жаловаться на абстрактные боли, не предоставив ни одной медицинской справки. Этот процесс он проиграл, — рассказала Алла Георгиева.