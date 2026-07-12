Фанаты Норвегии «гребли» на драккарах у ворот британской монархии

В центре Лондона перед Букингемским дворцом собрались сотни болельщиков сборной Норвегии в ожидании четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу против Англии. Как сообщает телеканал Sky News, фанаты расположились у мемориала королевы Виктории, развернули национальные флаги и исполнили несколько песен.
Особое внимание привлекла традиция норвежских болельщиков — они имитировали греблю на драккаре, именно так футболисты национальной команды обычно отмечают победы с трибунами. Большинство участников акции были одеты в футболки с символикой сборной Норвегии.
Сам матч между Норвегией и Англией стартовал 12 июля в 00:00 по московскому времени и проходит на стадионе в Майами.
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