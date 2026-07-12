Оперштаб: в Белгородской области ВСУ атаковали 13-летнего мальчика

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины пострадал ребёнок, информирует оперштаб Белгородской области.
Инцидент случился в городе Грайворон, 13-летний мальчик ехал на велосипеде. Ребёнок госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.
«В городе Грайворон в результате атаки дрона ВСУ пострадал ребенок, передвигающийся на велосипеде. 13-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в Грайворонскую ЦРБ», — говорится в сообщении оперштаба, оно опубликовано в мессенджере «Макс».
Власти отметили, что мальчик находится в реанимации.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.