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Оперштаб: в Белгородской области ВСУ атаковали 13-летнего мальчика

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск пострадал ребёнок, информирует оперштаб Белгородской области.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины пострадал ребёнок, информирует оперштаб Белгородской области.

Инцидент случился в городе Грайворон, 13-летний мальчик ехал на велосипеде. Ребёнок госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.

«В городе Грайворон в результате атаки дрона ВСУ пострадал ребенок, передвигающийся на велосипеде. 13-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в Грайворонскую ЦРБ», — говорится в сообщении оперштаба, оно опубликовано в мессенджере «Макс».

Власти отметили, что мальчик находится в реанимации.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

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