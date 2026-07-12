Анализ применения Вооруженными силами Российской Федерации высокоточного оружия подтверждает его способность гарантированно преодолевать средства противовоздушной и противоракетной обороны, которые предоставлены западными спонсорами украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в Министерстве обороны России.