Анализ применения Вооруженными силами Российской Федерации высокоточного оружия подтверждает его способность гарантированно преодолевать средства противовоздушной и противоракетной обороны, которые предоставлены западными спонсорами украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
— Анализ результатов применения ВС РФ высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Киеву западными спонсорами, — говорится на канале ведомстве в мессенджере МАКС.
Минобороны РФ ранее сообщило, что Владимир Зеленский распорядился стянуть практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны в якобы наиболее защищенный Киев.
Глава Украины сообщил, что силы противовоздушной обороны Украины не смогли уничтожить российские баллистические ракеты в ночь на 11 июля.
Он также выразил надежду, что западные партнеры начнут действовать активнее в проектах по созданию систем ПВО для его страны.