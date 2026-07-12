Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: Высокоточное оружие России способно преодолевать средства ПВО и ПРО Запада

Анализ применения Вооруженными силами Российской Федерации высокоточного оружия подтверждает его способность гарантированно преодолевать средства противовоздушной и противоракетной обороны, которые предоставлены западными спонсорами украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

Анализ применения Вооруженными силами Российской Федерации высокоточного оружия подтверждает его способность гарантированно преодолевать средства противовоздушной и противоракетной обороны, которые предоставлены западными спонсорами украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

— Анализ результатов применения ВС РФ высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Киеву западными спонсорами, — говорится на канале ведомстве в мессенджере МАКС.

Минобороны РФ ранее сообщило, что Владимир Зеленский распорядился стянуть практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны в якобы наиболее защищенный Киев.

Глава Украины сообщил, что силы противовоздушной обороны Украины не смогли уничтожить российские баллистические ракеты в ночь на 11 июля.

Он также выразил надежду, что западные партнеры начнут действовать активнее в проектах по созданию систем ПВО для его страны.