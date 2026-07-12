США начали платить дипломатам с «гаванским синдромом»

«Гаванский синдром» — это совокупность симптомов, с которыми сталкиваются сотрудники госструктур США за рубежом: головные боли, потеря слуха и зрения, проблемы с равновесием и тошнота. Впервые о них заговорили в 2016 году после инцидента на Кубе. Позже аналогичные случаи фиксировались в Китае, Германии и Сербии.