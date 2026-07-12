Лукашенко ждёт украинских гостей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что на праздник «Купалье» в скором времени приедет много граждан Украины.
«И я знаю, пусть немного, но и украинцы есть здесь. Мы бы хотели, откровенно скажу, чтобы их было больше. И я убежден, уверен, что, если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко также отметил участие россиян в празднике. По его словам, в этом году на «Купалье» впервые прибыли делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской, Кемеровской областей и Сибири.
Он обратился к российским гостям со словами благодарности, подчеркнув, что настоящая дружба не знает расстояний, даже если речь о тысячах километров.
Праздник «Купалье» проходит в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. Главным событием стал концерт «Александрия — любовь с первого взгляда», который завершится фейерверком и зажжением купальского костра. В этом году в празднике участвуют делегации мастеров декоративно-прикладного искусства из почти 30 регионов РФ.
Лукашенко также рассказал, без чего не может существовать славянское государство.