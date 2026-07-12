Норвежские фанаты собрались перед Букингемским дворцом

Ранее KP.RU сообщал, что нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от своей результативности на чемпионате мира 2026 года. В двух стартовых турах форварду удалось забить по два мяча в каждом матче. Он назвал прошедшие игры «нечто особенным».