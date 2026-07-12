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Норвежские фанаты собрались перед Букингемским дворцом

Футбольные фанаты сборной Норвегии изобразили греблю у Букингемского дворца.

Источник: Комсомольская правда

Сотни болельщиков сборной Норвегии собрались у Букингемского дворца в Лондоне в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу против команды Англии. Об этом сообщает Sky News.

Норвежские фанаты устроили красочное шествие и исполнили имитацию гребли на драккаре — именно таким образом футболисты сборной обычно отмечают победы вместе с болельщиками.

Участники акции размахивали национальными флагами, пели песни и скандировали кричалки, отмечает телеканал. Многие пришли в футболках национальной команды.

Встреча сборных Норвегии и Англии проходит в ночь на 12 июля. Стартовый свисток прозвучал в 00:00 по московскому времени. Матч проходит в Майами.

Ранее KP.RU сообщал, что нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от своей результативности на чемпионате мира 2026 года. В двух стартовых турах форварду удалось забить по два мяча в каждом матче. Он назвал прошедшие игры «нечто особенным».

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